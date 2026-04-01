Tenor José Carreras fará show de sua turnê de despedida em Porto Alegre

Um dos nomes mais famosos da música clássica, o tenor espanhol José Carreras traz ao Brasil sua turnê mundial de despedida ao Brasil, a Farewell Tour - e Porto Alegre está no roteiro. O artista, que virá com a regência de David Giménez, estará na Capital no dia 29 de setembro, uma terça-feira, no Auditório Araújo Vianna. A venda de ingressos inicia no dia 9 de abril, quinta-feira, ao meio-dia, no site Sympla e nas bilheterias oficiais do Araújo Vianna e da Loja Planet Surf, no Shopping Bourbon Wallig.



Em um repertório que abrange os momentos mais marcantes de sua carreira, Carreras irá interpretar árias de ópera famosas, clássicos da música popular e suas canções mais renomadas. Além de Porto Alegre, o tenor se apresenta em Curitiba (23 de setembro, no Teatro Positivo) e em São Paulo (26/09, no Vibra São Paulo).



José Carreras ocupa uma posição privilegiada no mundo da música. Nascido em Barcelona, na Espanha, ele teve uma ascensão meteórica no mundo da música, com estreias precoces nos mais prestigiados teatros e festivais de ópera do mundo. Sua extensa discografia inclui mais de 150 gravações, incluindo 50 óperas completas, oratórios, recitais populares e clássicos. Ele recebeu inúmeros discos de ouro e platina em todo o mundo, e fez parte do lendário projeto Os Três Tenores, ao lado de Plácido Domingo e Luciano Pavarotti.