Liana Timm abre calendário da Galeria Multipalco com a mostra Affectus

A Galeria Multipalco, no Foyer do Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1.089) recebe, a partir desta quinta-feira (2), a exposição Affectus, de Liana Timm. Na mostra, a artista visual, arquiteta, escritora, intérprete e designer gaúcha une técnicas analógicas (como desenho e pintura) e digitais para trabalhar com a ilusão de ótica e a tridimensionalidade no bidimensional. A visitação é gratuita, de terça a domingo, das 10h às 20h, e vai até o dia 10 de maio.



Affectus se conecta com o projeto Extravagante, iniciado pela artista em 2024, e composto de obras de arte e textualidades. A série apropria-se da visão de mundo de vários momentos da história da arte, trazendo novos significados, dissolvendo fronteiras e criando outras alternativas para as relações de afetos no espaço e no tempo. Com a reunião de técnicas analógicas e digitais, a mostra entrega ao observador um conjunto de textos visuais, na qual experimentações com o tridimensional surgem em contraponto com as figuras em primeiro plano, cuja conexão com o plano de fundo se dá pela cromia, tramas curvas e linearidades.