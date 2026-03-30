Ospa dá início à 'Série Igrejas 2026', com apresentações gratuitas

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) retoma a Série Igrejas nesta quinta-feira (2), às 19h30min, com a apresentação do concerto Herança Mozartiana, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791). A apresentação tem entrada gratuita (por ordem de chegada, com doação opcional de um quilo de alimento) e ocorre na Igreja Evangélica Luterana Cristo (av. Presidente Franklin Roosevelt, 730), no bairro São Geraldo. Sob regência do maestro paranaense Rossini Parucci (atual diretor artístico da Sinfônica da UEL e convidado da Filarmônica de Minas Gerais) e solos do quarteto de músicos da Ospa Érico Marques (oboé), Diego Grendene (clarinete), Altair Venâncio (fagote) e Nadabe Tomás (trompa), o espetáculo destaca o diálogo entre o classicismo europeu e a música brasileira. O evento contará também com transmissão ao vivo pelo canal da Ospa no YouTube.



O programa inicia com a Ouverture à grand orchestre, SN. 155, do compositor austríaco Sigismund von Neukomm (1778-1858), discípulo de Joseph Haydn (1732-1809) que viveu no Brasil entre 1816 e 1821. Na sequência, o público assiste à Sinfonia concertante em Mi bemol Maior, K. 297b, obra de Mozart reencontrada décadas após sua morte em manuscritos sem assinatura. A noite encerra com a Sinfonietta em Si bemol Maior Nº 1, de Heitor Villa-Lobos (1887-1959), escrita em memória de Mozart.