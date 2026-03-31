Sala Redenção apresenta filmes com adaptações literárias para o cinema

Em abril, a Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333 - C ampus Centro da Ufrgs ) inicia o ciclo Filmes & Livros, com sessões seguidas de debates sobre adaptações literárias para o cinema. Sob curadoria da professora Fatimarlei Lunardelli, a programação do primeiro semestre foca nas obras das escritoras Emily Brontë (Reino Unido) e Marguerite Duras (França), com entrada franca e aberta à comunidade.



O cronograma começa nesta quinta-feira (2), às 16h, com a exibição de O Morro dos Ventos Uivantes (1939), de William Wyler. Na segunda-feira (6), às 15h, ocorre um debate sobre o livro homônimo de Emily Brontë e suas versões para o audiovisual. O ciclo retorna no dia 1 de junho, às 15h, com a exibição do filme Azuro (2021), de Matthieu Rozé, acompanhada de uma discussão sobre

a obra Os pequenos cavalos de Tarquínia, de Marguerite Duras.

Mais informações podem ser consultadas no site da Ufrgs.