Boogarins revisita os dez anos de seu álbum Manual em show no Opinião

Um dos principais expoentes da cena indie brasileira contemporânea, o grupo Boogarins retorna a Porto Alegre nesta quinta-feira (02), às 23h, para show no Opinião (José do Patrocínio, 834). O grupo goiano estará comemorando os dez anos de Manual, ou Guia Livre de Dissolução dos Sonhos, vencedor do Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa em 2016. Ingressos, a partir de R$ 100,00, seguem à venda pelo Sympla.



Gravado na Espanha em meio à primeira turnê internacional da banda, Manual consolidou o Boogarins como um dos nomes mais importantes da sua geração. Com uma estética que remete ao rock psicodélico dos anos 1970, o registro reúne hits como Benzin, Cuerdo, Falsa Folha de Rosto, Tempo e Auchma, todos com presença garantida na apresentação desta véspera de feriado. A atual formação conta com Fernando “Dinho” Almeida (vocal/guitarra), Benke Ferraz (guitarra), Raphael Costa (baixo/sintetizadores) e Ynaiã Benthroldo (bateria). O álbum mais recente, Bacuri, é de 2024.