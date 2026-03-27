Pianista Maria Teresa Madeira apresenta recital gratuito no Centro Cultural da Ufrgs

Para dar início à programação anual, o projeto Solo Piano do Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333) recebe a pianista carioca Maria Teresa Madeira, professora da UFRJ e premiada intérprete da música brasileira. A musicista apresenta recital nesta segunda-feira (30), às 12h30min, no Espaço Figueira, com entrada franca.



Maria Teresa possui uma intensa e multifacetada carreira musical, tanto no campo acadêmico, quanto no artístico. Sua discografia possui mais de 30 produções, com especial atenção a compositores brasileiros como Ernesto Nazareth e Chiquinha Gonzaga. Em janeiro deste ano, ela lançou um novo álbum, dedicado à obra de Henrique Alves de Mesquita.



Em seu recital na Ufrgs, a pianista deve compartilhar com o público um pouco de sua relação com o legado desses três compositores. O programa ainda inclui obras de Carolina Cardoso de Menezes, Pixinguinha, Radamés Gnattali, Bienvenido Bustamante, Astor Piazzolla e George Gershwin. Após o recital, Maria Teresa ministra masterclass de piano na Sala Armando Albuquerque do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade (Annes Dias, 112 / 15º andar), das 15h às 17h, também com entrada gratuita.