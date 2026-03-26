Releitura contemporânea do mito grego, 'Narciso' é uma das estreias do final de semana

Dirigido por Jeferson De (Bróder, M8 – Quando a Morte Socorre a Vida), o longa Narciso chega aos cinemas trazendo uma releitura contemporânea da obra de Caravaggio e do mito grego que dá nome ao filme. Narciso (Arthur Ferreira) é um menino órfão e preto que vive a dor de voltar ao lar temporário depois de ser 'devolvido' por pais adotivos, na véspera de seu aniversário. Para animá-lo, um colega de instituição oferece uma velha bola de basquete, que teria poderes mágicos: se ele acertar três cestas consecutivas, um gênio surgirá para lhe conceder um desejo. Atraído pela vontade de mudar de vida, o menino pede ao gênio (Seu Jorge) uma família rica e é atendido, sob uma condição: jamais poder ver sua imagem refletida, sob o risco de quebrar o encanto para sempre.