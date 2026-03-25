Obra fundamental de Verdi na celebração do aniversário do Teatro Simões Lopes Neto

Considerada uma das óperas mais revolucionárias e uma das primeiras a retratar de forma realista a sociedade contemporânea da sua época, La traviata (1853) voltará a ser apresentada em Porto Alegre, 25 anos após sua última encenação. A obra de Giuseppe Verdi (1813-1901) chega ao Multipalco Eva Sopher neste final de semana, com sessões lotadas no sábado (28), às 20h, e no domingo (29), às 18h, em comemoração ao primeiro aniversário do Teatro Simões Lopes Neto (r ua Riachuelo, 1.089). O evento é uma superprodução da Companhia de Ópera do RS (Cors), em parceria com a Secretaria da Cultura (Sedac) e terá apresentações também às 20h de segunda (30) e terça-feira (31). Para estas duas últimas sessões, ainda restam alguns poucos lugares nas galerias e cadeiras especiais, e os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Theatro São Pedro.