O Goethe-Institut Porto Alegre está recebendo a exposição TEKOHA: missões 400 anos, outras perspectivas, que reúne artistas contemporâneos mobilizados a revisitar o território missioneiro a partir de diferentes linguagens e processos. A mostra, com curadoria de Daniel Escobar e Marina Câmara, está aberta para visitação até 21 de maio, de segunda a sexta-feira (10h às 20h) e aos sábados (10h às 12h30min), sempre com entrada franca.



As obras apresentadas são resultado da imersão de um grupo de artistas que, ao longo de 2025, integrou o programa Residência Casa Movente, realizado pela Oficina Escobar em Entre-Ijuís (RS). A partir de vivências diretas com o território e com as comunidades locais, os artistas desenvolveram pesquisas que conectam memória, experiência e imaginação.



Tekoha, expressão ancestral ainda em uso entre os povos Guarani, refere-se à inseparabilidade entre corpo, terra e modo de vida. A exposição parte dessa noção para problematizar as camadas históricas das Missões e tensionar leituras cristalizadas sobre a região.