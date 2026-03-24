Espetáculo 'Kasperl e a Cerveja do Papa' une teatro de bonecos e trilha ao vivo

Celebrando 35 anos de trajetória, a Companhia Trip Teatro realiza, nesta quarta-feira (25), às 19h30min, o espetáculo Kasperl e a Cerveja do Papa, no Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Junior, 250). O espetáculo conta com bonecos originais alemães do final do século XIX, além de trilha executada ao vivo com instrumentos típicos, como a gaita e o violino do diabo. O ingresso é a doação de 1kg de alimento não perecível.



Nascida a partir da pesquisa do grupo sobre o Kasperltheather, tradição do teatro popular de bonecos alemão trazida ao sul do Brasil pelas comunidades imigrantes, a peça, voltada a toda a família, parte da notícia da visita do Papa a um antigo mosteiro famoso por sua produção cervejeira, dando origem a uma série de situações cômicas. A obra dialoga com tradições do teatro popular e também com um aspecto cultural e econômico catarinense: a cultura cervejeira, contribuindo para o destaque ao fazer artesanal e sua interface com o turismo e a economia criativa.



A apresentação no Centro Cultural 25 de Julho integra um projeto de circulação da companhia. Em Porto Alegre, também serão apresentados O Velho Lobo do Mar, com sessões gratuitas e fechadas para escolas, no dia 26 de março, no Centro Cultural Vila Flores, e O Incrível Ladrão de Calcinhas, com sessão com entrada franca, aberta ao público em geral, na próxima sexta-feira (27), às 19h30min, no Goethe-Institut Porto Alegre (os ingressos poderão ser retirados uma hora antes do espetáculo no local).