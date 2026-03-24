Noite dos Museus confirma data da edição comemorativa de dez anos e lança edital para músicos

Iniciativa que, no ano passado, reuniu mais de 250 mil pessoas
em dezenas de espaços culturais de Porto Alegre, a Noite dos Museus
já tem nova data para ocorrer. A décima edição
do evento, que busca incentivar a aproximação do público porto-alegrense e as variadas opções culturais da cidade, está marcado para 28 de novembro, das 18h até a meia noite,
com visitação dos espaços e diversas apresentações artísticas realizadas dentro das instituições e em diferentes palcos espalhados pela cidade. Dentro do clima comemorativo pelos dez anos de evento, além da data principal, uma série de atrações devem acontecer em outros dias, ainda não anunciados. Todas as atividades são gratuitas
.
O evento já está com um edital público aberto para músicos locais
, com shows realizados nos diversos locais que farão parte da edição comemorativa. O foco é para trabalhos autorais, nas suas mais diferentes manifestações e formas de expressão, ligados ao cenário artístico do Rio Grande do Sul. Podem se inscrever músicos profissionais, bandas, grupos ou coletivos independentes, assim como produtores musicais representantes, de projetos de música instrumental, erudita ou popular. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de maio pelo site noitedosmuseus.com.br/editais
, onde também está disponível o regulamento completo.