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365 1242002 2026-03-24 09:19:10 Acontece Cultura /cultura/2026/03/1242002-noite-dos-museus-confirma-data-da-edicao-comemorativa-de-dez-anos-e-lanca-edital-para-musicos.html Capa Cultura Acontece Publicada em 24 de Março de 2026 às 09:19 Noite dos Museus confirma data da edição comemorativa de dez anos e lança edital para músicos Evento, que reuniu mais de 1 milhão de participantes em suas edições anteriores, acontecerá em 28 de novembro EVANDRO OLIVEIRA/JC Compartilhe: JC reuniu mais de 250 mil pessoas em dezenas de espaços culturais de Porto Alegre, a Noite dos Museus já tem nova data para ocorrer. A décima edição do evento, que busca incentivar a aproximação do público porto-alegrense e as variadas opções culturais da cidade, está marcado para 28 de novembro, das 18h até a meia noite, com visitação dos espaços e diversas apresentações artísticas realizadas dentro das instituições e em diferentes palcos espalhados pela cidade. Dentro do clima comemorativo pelos dez anos de evento, além da data principal, uma série de atrações devem acontecer em outros dias, ainda não anunciados. Todas as atividades são gratuitas.



O evento já está com um edital público aberto para músicos locais, com shows realizados nos diversos locais que farão parte da edição comemorativa. O foco é para trabalhos autorais, nas suas mais diferentes manifestações e formas de expressão, ligados ao cenário artístico do Rio Grande do Sul. Podem se inscrever músicos profissionais, bandas, grupos ou coletivos independentes, assim como produtores musicais representantes, de projetos de música instrumental, erudita ou popular. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de maio pelo site Iniciativa que, no ano passado,em dezenas de espaços culturais de Porto Alegre, ajá tem nova data para ocorrer. Ado evento, que busca incentivar a aproximação do público porto-alegrense e as variadas opções culturais da cidade, está marcado paracom visitação dos espaços e diversas apresentações artísticas realizadas dentro das instituições e em diferentes palcos espalhados pela cidade. Dentro do clima comemorativo pelos dez anos de evento, além da data principal, uma série de atrações devem acontecer em outros dias, ainda não anunciados.O evento já está com um, com shows realizados nos diversos locais que farão parte da edição comemorativa. O foco é para trabalhos autorais, nas suas mais diferentes manifestações e formas de expressão, ligados ao cenário artístico do Rio Grande do Sul. Podem se inscrever músicos profissionais, bandas, grupos ou coletivos independentes, assim como produtores musicais representantes, de projetos de música instrumental, erudita ou popular. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de maio pelo site noitedosmuseus.com.br/editais , onde também está disponível o regulamento completo. Continue sua leitura, escolha seu plano agora! Já é nosso assinante? Faça login Notícias relacionadas Notícias relacionadas