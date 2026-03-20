Morre o apresentador e cantor tradicionalista Ivan Taborda, aos 88 anos

O cenário tradicionalista amanheceu em luto após a despedida de Ivan Taborda, que faleceu nesta quinta-feira (19), aos 88 anos. Natural de São Gabriel, o artista levou a essência da Fronteira Oeste para além das divisas do Rio Grande do Sul, consolidando-se como um dos maiores pilares da preservação dos costumes gaúchos em solo paranaense. Sua trajetória multifacetada como cantor, compositor, poeta e apresentador de televisão permitiu que a identidade regional ganhasse novos horizontes, sendo reconhecido pela Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha (CBTG) como uma referência indispensável para o movimento. Além da música, Taborda alcançou uma popularidade singular em todo o País ao estrelar a icônica propaganda do chá Coscarque, que imortalizou sua imagem junto ao público brasileiro.