Um novo horizonte para a Fundação Theatro São Pedro

A Fundação Theatro São Pedro (FTSP) inicia um ciclo de transformação que promete consolidar o complexo cultural como um dos mais vibrantes da América Latina. Ocupando 25 mil metros quadrados no Centro Histórico de Porto Alegre, a instituição, vinculada à Sedac-RS e presidida por Luciano Alabarse, tem apostado em uma gestão plural que une o fomento à produção artística gaúcha a uma interlocução direta com grandes nomes da cena mundial. Para sustentar essa visão, a estrutura interna é reforçada pela direção artística assinada pela produtora Letícia Vieira, ao lado do diretor Dilmar Messias e da bailarina Ângela Spiazzi. Além disso, a nova gestão ainda criou departamentos estratégicos para Dança, Artes Visuais e Memória e Patrimônio.



As diretrizes dessa nova fase foram detalhadas por Alabarse, em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (18). Durante o encontro, o presidente da FTSP destacou que o objetivo é transformar o complexo em uma referência de uso contínuo, equilibrando o rigor da preservação histórica com a urgência da inovação. Enquanto o prédio o Theatro São Pedro (TSP) passa por reformas de acessibilidade e segurança (PPCI), as atenções se voltam ao Teatro Simões Lopes Neto, inaugurado em março de 2025 no Multipalco Eva Sopher. Ao destacar a programação, Alabarse afirmou o compromisso de tornar o complexo um centro vivo de criação, "onde o patrimônio e a arte contemporânea caminham lado a lado".