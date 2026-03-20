Áries: Envolva-se menos por deficiências pessoais e situações adversas. Um pouco de atenção e sentido de organização é suficiente para sanar problemas que pareciam não ter fim.



Touro: Mercúrio direto é indício positivo para o conjunto geral de sua vida. Em especial, para as relações de amizade e a participação social, que passam a ser muito mais satisfatórias.



Gêmeos: Mercúrio direto faculta melhor organização nas ações profissionais e um sentido de objetividade e concentração. Tempo de colocar, no trabalho, o planejamento em prática.



Câncer: Momento oportuno para revisar decisões e orientações que possa ter definido nas semanas anteriores. Você organiza seus pensamentos com mais eficiência.



Leão: Mercúrio direto favorece a relação a dois, o casamento e as associações. Os pontos de discórdia começam a ceder, e vocês encontram equilíbrio na condução das relações.



Virgem: Mercúrio direto indica sua melhor disposição para com os relacionamentos pessoais. Uma atitude sua mais bem equilibrada beneficia imensamente o modo de ser com as pessoas.



Libra: Procure se concentrar nas tarefas e afazeres que são primordiais Mercúrio direto indica começo de fase mais organizada no trabalho. Você estará realmente mais produtivo.



Escorpião: Mercúrio direto indica melhor comunicação de seus sentimentos e desejos. A vida amorosa dá alguns passos importantes em uma direção mais bem definida.



Sagitário: O intelecto e a comunicação melhoram a organização doméstica e o entendimento com familiares. Havia muito assunto pelo meio do caminho. Agora, as coisas se definem.



Capricórnio: Mercúrio direto significa organizar as rotinas. Sua agenda e os ritmos diários ganham estabilidade. É tempo de comunicar, por gestos e palavras, suas intenções e desejos.



Aquário: Mercúrio direto é indício positivo para a lida com a materialidade. Em especial, para a lida com negócios, posses materiais e dinheiro. É tempo de se definir nestes assuntos.



Peixes: A melhor comunicação e intelecção, para você, permitem organizar a si mesmo, isto é, coordenar os desejos, sentimentos e gestos que compõem seu comportamento.