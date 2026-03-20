Mostra de Cinema das Missões confirma edição de 2026 e homenageia Fernanda Montenegro com prêmio inédito

As ruínas da catedral de pedra de São Miguel Arcanjo, no Rio Grande do Sul, preparam-se para receber a quarta edição consecutiva da "Mostra de Cinema das Missões". O evento, que acontecerá de 29 de outubro a 1º de novembro de 2026, terá um significado especial ao celebrar os 400 anos da presença das Missões Jesuíticas no sul do Brasil. O anúncio oficial da nova edição ocorreu durante o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, confirmando que o sítio arqueológico, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, será novamente transformado em uma sala de cinema ao ar livre com sessões gratuitas. A curadoria focará em curtas-metragens locais, nacionais e internacionais que abordam temas essenciais como a consciência ecológica, as migrações e a coexistência entre os povos.



Um dos grandes marcos deste anúncio foi a criação do inédito Prêmio Voz da Terra, cuja primeira edição foi dedicada à atriz Fernanda Montenegro. A homenagem celebra a trajetória da artista que, há mais de 40 anos, empresta sua voz para conduzir o público pela história da região durante o espetáculo Som e Luz. O troféu entregue na ocasião foi uma criação do artista missioneiro Irineu Garcia, que esculpiu a peça a partir de uma pedra missioneira para simbolizar a identidade e a memória do território. Embora Fernanda não tenha comparecido à cerimônia em São Miguel das Missões, ela enviou uma carta lida pela Secretária de Cultura do Rio de Janeiro, Danielle Barros, e receberá a distinção pessoalmente na capital carioca nos próximos meses.



Pautada pelo conceito de "Cinema em Cerimônia", a Mostra busca ocupar o espaço histórico de forma respeitosa e inspiradora, contando com a parceria do Iphan. Além das exibições cinematográficas dentro da catedral, a programação de 2026 prevê uma agenda paralela com palestras e debates no Tenondé Park Hotel, além de ações educativas e sessões itinerantes que devem circular por diferentes cidades do interior gaúcho. O projeto já está aprovado no âmbito da Lei Federal de Incentivo à Cultura (PRONAC), permitindo a captação de recursos para consolidar o evento como uma plataforma cultural e turística em permanente expansão.