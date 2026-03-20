Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaColunas#cinema

Publicada em 20 de Março de 2026 às 00:40

Mostra de Cinema das Missões confirma edição de 2026 e homenageia Fernanda Montenegro com prêmio inédito

Exibições acontecem dentro das ruínas da catedral de pedra do sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo

Exibições acontecem dentro das ruínas da catedral de pedra do sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo

Mari Korman/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
As ruínas da catedral de pedra de São Miguel Arcanjo, no Rio Grande do Sul, preparam-se para receber a quarta edição consecutiva da "Mostra de Cinema das Missões". O evento, que acontecerá de 29 de outubro a 1º de novembro de 2026, terá um significado especial ao celebrar os 400 anos da presença das Missões Jesuíticas no sul do Brasil. O anúncio oficial da nova edição ocorreu durante o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, confirmando que o sítio arqueológico, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, será novamente transformado em uma sala de cinema ao ar livre com sessões gratuitas. A curadoria focará em curtas-metragens locais, nacionais e internacionais que abordam temas essenciais como a consciência ecológica, as migrações e a coexistência entre os povos.

Um dos grandes marcos deste anúncio foi a criação do inédito Prêmio Voz da Terra, cuja primeira edição foi dedicada à atriz Fernanda Montenegro. A homenagem celebra a trajetória da artista que, há mais de 40 anos, empresta sua voz para conduzir o público pela história da região durante o espetáculo Som e Luz. O troféu entregue na ocasião foi uma criação do artista missioneiro Irineu Garcia, que esculpiu a peça a partir de uma pedra missioneira para simbolizar a identidade e a memória do território. Embora Fernanda não tenha comparecido à cerimônia em São Miguel das Missões, ela enviou uma carta lida pela Secretária de Cultura do Rio de Janeiro, Danielle Barros, e receberá a distinção pessoalmente na capital carioca nos próximos meses.

Pautada pelo conceito de "Cinema em Cerimônia", a Mostra busca ocupar o espaço histórico de forma respeitosa e inspiradora, contando com a parceria do Iphan. Além das exibições cinematográficas dentro da catedral, a programação de 2026 prevê uma agenda paralela com palestras e debates no Tenondé Park Hotel, além de ações educativas e sessões itinerantes que devem circular por diferentes cidades do interior gaúcho. O projeto já está aprovado no âmbito da Lei Federal de Incentivo à Cultura (PRONAC), permitindo a captação de recursos para consolidar o evento como uma plataforma cultural e turística em permanente expansão.

Notícias relacionadas