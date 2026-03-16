Instituto Ling recebe mostra individual da artista Shirley Paes Leme

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440), inaugura nesta terça-feira (17), às 19h, a exposição individual Dias normais, da artista Shirley Paes Leme. Com curadoria de Tálisson Melo, a mostra reúne obras produzidas desde 2014 que exploram temas urgentes como a poluição, as crises contemporâneas e a esperança. A abertura contará com um bate-papo gratuito entre a artista e o curador, mediante inscrição prévia no site da Instituição. A visitação segue até o dia 6 de junho, com entrada franca de segunda a sábado.



A exibição destaca a versatilidade de Shirley, que utiliza suportes variados como vídeo, luz, metais e resíduos urbanos. Entre as obras principais estão Skyline (2025), composta por filtros de ar-condicionado marcados pela poluição urbana, e a instalação Duração dos dias, que apresenta 150 esculturas únicas em bronze dourado a partir do derretimento de velas. Com mais de 40 anos de carreira e passagens por importantes instituições internacionais, a artista utiliza elementos do cotidiano e fragmentos literários para criar uma poética que transita entre o efêmero e o permanente.