Áries: Possível desencanto com alguém que antes lhe parecia atraente. Ou ainda, um súbito, mas fugaz, encanto circunstancial. Em todos os casos, não se deixe seduzir facilmente.



Touro: As falhas e confusões estão a ponto de acontecer. É preciso ser cuidadoso com suas coisas. Aquilo que lhe encanta pode vir a lhe prejudicar neste momento.



Gêmeos: O encanto pelas pessoas faz você passar por cima das convenções sociais. Não seja afoito nesta hora. Veja se o correto é mesmo ir além dos limites antes existentes.



Câncer: O desejo de seguir o caminho mais fácil, no trabalho ou na conduta pessoal, tende a causar desorientação, levando-o para onde menos esperava.



Leão: As facilidades podem fazer com que você descuide do trabalho. Procure manter a concentração e o esmero, mesmo que aparentemente isso não seja necessário.



Virgem: Você se deixa seduzir por facilidades e se desgarra da melhor orientação. Não é boa hora para você se rebelar diante de compromissos firmados anteriormente.



Libra: Pequenas desilusões tendem a interferir no relacionamento afetivo. O momento exige sobriedade, mais do que impulsos emocionados e momentâneos.



Escorpião: Você até pode vir a se entender melhor com os parceiros e com a pessoa amada. Mas para isso terá que esclarecer bastante bem alguns pontos. Evite a superficialidade.



Sagitário: Nem sempre as outras pessoas reagem como se espera delas. Os outros são seres independentes de nossa expectativa. Atenção a isto, ou irá viver uma desilusão.



Capricórnio: O desejo de conforto em sua casa pode ser frustrado, causando revolta. Trabalhe ainda mais um pouco para alcançar as condições materiais almejadas.



Aquário: Uma palavra ou um ato falho, ou uma verdade que inesperadamente escapa à barreira da formalidade, irão mudar o encaminhamento da relação amorosa.



Peixes: As aparentes facilidades na rotina e na vida material e doméstica não deveriam lhe iludir. Por trás delas, escondem-se questões que não foram cuidadas como deveriam.