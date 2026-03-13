Maior Saint Patrick's de Porto Alegre chega à 6ª edição com festa de rua e atrações musicais

A Capital se prepara para vestir verde e celebrar a cultura irlandesa em uma das mais conhecidas festas de rua de seu calendário cultural. Neste sábado (14), o 4º Distrito recebe o Maior Saint Patrick's de Porto Alegre, evento que estima reunir cerca de 25 mil pessoas, se consolidando como a maior edição já realizada no Estado e com projeção de se tornar a maior festa do gênero do Brasil. A programação acontece das 15h à meia-noite, ocupando todo o perímetro da Rua Álvaro Chaves, com acesso controlado por catracas.

A entrada do público é gratuita, mediante resgate prévio de QR Code pelo aplicativo BaladApp, a fim de que se garanta mais organização, conforto e segurança aos participantes. Dentre as atrações, a festa inclui shows, food trucks e uma variedade de comidas de rua – como crepes, algodão doce, pipoca e churrasquinho. Ao longo de todo o evento, o público poderá aproveitar ativações de marca, com experiências interativas distribuídas pelo perímetro da festa. O line up musical será variado, reunindo nomes como Grupo do Bola, Baile do Finna, Visionários, além dos DJsCoruja e Pedro Walter.

Paralelamente à iniciativa, o Canto Bar (rua Álvaro Chaves, 350) contará uma experiência exclusiva para o público que busca uma celebração complementar ao Saint Patrick's.