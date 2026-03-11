Espaço Vitrine CCMQ + RS Criativo recebe projeto 'Joias Biofílicas'

O projeto Joias Biofílicas: o encontro da arte, moda e natureza ocupa, a partir desta quinta-feira (12), o espaço Vitrine CCMQ + RS Criativo, no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). A abertura da mostra ocorre às 18h e marca o início da exposição e venda de joalheria artesanal focada no reaproveitamento de materiais. Idealizada pela designer Cláudia de Carvalho, a coleção utiliza madeiras de demolição e resíduos históricos, como parquês de casas antigas com mais de 80 anos, transformados em peças de design com formas orgânicas.



A ocupação é uma colaboração entre diferentes áreas do design e das artes: a ambientação do espaço foi executada pela designer de interiores Renata Gignon, enquanto a artista visual Carol Braz contribui com obras criadas especificamente para a mostra. O objetivo do grupo é apresentar uma alternativa sustentável à produção industrial em larga escala, destacando o valor da moda autoral e o ciclo de vida dos materiais.



A iniciativa faz parte do programa Vitrine CCMQ + RS Criativo, gerido pela Sedac em parceria com a Associação de Amigos da Casa (AACCMQ), que desde 2021 busca fomentar a geração de renda para coletivos de artistas gaúchos. O plano anual da Instituição é financiado pela Lei Rouanet, com patrocínio da Petrobras, Banrisul e BRDE, além do apoio de empresas parceiras. A visitação é gratuita e segue até o dia 3 de maio, de terça a domingo, das 10h às 20h.