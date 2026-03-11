Mundo Livre S/A leva o manguebeat para o palco do Opinião

O palco do Opinião (rua José do Patrocínio, 834) recebe, nesta quinta-feira (12), às 22h, o grupo Mundo Livre S/A, em uma apresentação que deve percorre diferentes momentos de sua trajetória. Mais do que realizar um show, o grupo irá celebrar a longevidade de um movimento que, ao surgir no Recife dos anos 1990, conectou os ritmos tradicionais do Nordeste ao rock, hip hop e à música eletrônica. Sob o comando de Fred 04, um dos arquitetos do manifesto "Caranguejos com Cérebro" (ao lado de Chico Science, que estabeleceu as suas bases conceituais e estéticas), a banda traz a Porto Alegre um repertório que atravessa décadas de experimentação sonora e crítica social, reafirmando por que discos como Samba Esquema Noise (1994) e Guentando a Ôia (1996) permanecem como pedras fundamentais da música brasileira contemporânea. Os ingressos custam entre R$ 60,00 e R$ 220,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.