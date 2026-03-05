Selo Multipalco promete dar maior visibilidade à produção artística gaúcha

A cena cultural do Rio Grande do Sul deve ganhar um novo fôlego com o lançamento do selo Multipalco de Grandes Espetáculos RS, iniciativa que marca a gestão de Luciano Alabarse na presidência da Fundação Theatro São Pedro (TSP). A iniciativa nasce com o propósito de chancelar e dar visibilidade à produção artística gaúcha, transformando o complexo do Multipalco Eva Sopher em um efervescente polo de circulação para montagens locais. A abertura do projeto será marcada com o show cênico Aos trancos e barrancos, estrelado por Kiti Santos e Marisa Rotenberg, com sessões neste sábado (7) e no domingo (8), no Teatro Oficina Olga Reverbel (rua Riachuelo, 1089), em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Os ingressos custam R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira) e estão à venda pelo site do TSP.
