Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaAcontece

Publicada em 05 de Março de 2026 às 16:21

Selo Multipalco promete dar maior visibilidade à produção artística gaúcha

Multipalco Eva Sopher lança selo para promover grandes espetáculos do Rio Grande do Sul e estreia o projeto com apresentação do show cênico 'Aos trancos e barrancos'

Multipalco Eva Sopher lança selo para promover grandes espetáculos do Rio Grande do Sul e estreia o projeto com apresentação do show cênico 'Aos trancos e barrancos'

Tom Peres/Divulgação/JC
Compartilhe:
Adriana Lampert
Adriana Lampert Repórter
A cena cultural do Rio Grande do Sul deve ganhar um novo fôlego com o lançamento do selo Multipalco de Grandes Espetáculos RS, iniciativa que marca a gestão de Luciano Alabarse na presidência da Fundação Theatro São Pedro (TSP). A iniciativa nasce com o propósito de chancelar e dar visibilidade à produção artística gaúcha, transformando o complexo do Multipalco Eva Sopher em um efervescente polo de circulação para montagens locais. A abertura do projeto será marcada com o show cênico Aos trancos e barrancos, estrelado por Kiti Santos e Marisa Rotenberg, com sessões neste sábado (7) e no domingo (8), no Teatro Oficina Olga Reverbel (rua Riachuelo, 1089), em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Os ingressos custam R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira) e estão à venda pelo site do TSP.

Notícias relacionadas