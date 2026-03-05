Sucesso no Japão, Kokuho - O Preço da Perfeição é uma das estreias nas telonas

Fenômeno de público no Japão e concorrendo ao Oscar de Melhor Maquiagem e Cabelo, Kokuho - O Preço da Perfeição entra em cartaz no Estado neste final de semana. Dirigido por Lee Sang-il, o longa é baseado no romance homônimo de Shuichi Yoshida, e acompanha a trajetória de Kikuo, um jovem que testemunha o assassinato do pai durante um ataque da yakuza e tem sua vida transformada ao ser acolhido pelo lendário ator de kabuki Hanai Hanjiro II. Rebatizado como Toichiro, Kikuo passa a treinar ao lado de Shunsuke, filho biológico de Hanjiro e herdeiro natural da tradicional casa Tanba-ya. Criados juntos, os dois desenvolvem uma relação marcada por afeto, rivalidade e silêncio, enquanto se preparam para ocupar o centro do palco. Quando o mestre adoece, a sucessão se torna inevitável — e a busca pela perfeição cobra seu preço.