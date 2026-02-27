Living Colour promove desfile de hits em apresentação eletrizante em Porto Alegre

Quem viveu a efervescência da MTV e das rádios rock no Brasil, no começo dos anos 1990, certamente carrega o Living Colour em um espaço especial de sua memória musical. De fato, o conjunto vindo de Nova York (EUA) marcou época com suas cores, tanto no que se refere à pele de seus integrantes (grupos de rock pesado formados apenas por músicos negros ainda hoje são menos comuns do que deveriam, que dirá na época) quanto à sonoridade multicolorida do grupo, unindo rock alternativo com metal, funk, hip hop, reggae e tudo mais que se possa imaginar. Sempre muito bem quisto pelo público brasileiro, o Living Colour iniciou nesta quinta-feira (26), em Porto Alegre, mais uma turnê pelo País - e, a julgar pela resposta entusiástica dos fãs que encheram o Opinião, seu cartaz por aqui está muito longe de se apagar.