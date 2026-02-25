Temporada 2026 da Ospa contará com grandes sinfonias, ópera, música popular e retomada da Série Igrejas

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) apresentou ao público a sua programação para todo o ano. A agenda, que vai de pilares como Beethoven e Bach até referências da música popular, como Lupicínio Rodrigues, foi divulgada durante evento para imprensa e convidados no Complexo Cultural Casa da Ospa, na noite de terça-feira (24), e já está disponível no site da Orquestra. O primeiro evento do ano será o Concerto de Abertura da Temporada na sexta-feira (6), às 20h, que contará com a inédita vinda da pianista Valentina Lisitsa. Ingressos já esgotados.