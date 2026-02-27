Destaque do sertanejo, Murilo Huff promete show especial para os gaúchos no Araújo Vianna

Um dos nomes mais fortes do atual cenário da música sertaneja, o cantor Murilo Huff é atração neste domingo (01), às 20h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Em uma apresentação pensada especialmente para os gaúchos, o músico promete desfilar todos os grandes sucessos de sua carreira, além de oferecer uma série de momentos de emoção ao público. Ainda há ingressos à venda no Sympla, com valores entre R$ 195,00 e R$ 1.500,00.Nascido em Goiânia (GO), Murilo Huff inseriu-se no universo do sertanejo, primeiramente, como compositor, tendo composições gravadas por artistas como Michel Teló, Bruno & Marrone e Marília Mendonça - que se tornaria namorada do artista e com quem ele teria um filho, Léo. O cantor assumiu os cuidados da criança após o falecimento de Marília em 2021, em um acidente aéreo. A partir de 2018, Murilo passou a desenvolver uma carreira solo de sucesso, em especial pela série de lançamentos Ao Vivão - cuja edição mais recente, de número 4, foi lançada em 2024.