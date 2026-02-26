Sétima edição do Festival Literário Rastros do Verão inicia neste sábado

Porto Alegre e Canoas recebem a sétima edição do Festival Literário Rastros do Verão. O evento começa neste sábado (28) e segue até o dia 28 de março em oito livrarias da Capital e uma de Canoas. Idealizado para homenagear a memória e o legado literário de João Gilberto Noll e difundir a produção literária local, o festival contará com a presença de cerca de 50 autores e autoras em mesas de debate, leituras, saraus e sessões de autógrafos. Entre os nomes, estão Alice Urbim, Carolina Panta, Christina Dias, Clara Corleone, Diego Grando, Fabiane Langona, Fernanda Verissimo, Gabriela Leal, Guto Leite, Katia Suman, Luis Augusto Fischer, Luiz Maurício Azevedo, Mariam Pessah, Matheus Borges, Rafael Corrêa, Rafael Guimaraens, Sabrina Dalbelo e Tailor Diniz.