Aquecimento do Fantaspoa une cinema fantástico e música ao vivo no Instituto Ling

O resgate da essência do cinema como um espetáculo singular marca o "aquecimento" da 22ª edição do Fantaspoa (Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre). Em 2026, o evento celebra o centenário de obras referenciais com seis sessões musicadas no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), propondo uma imersão sensorial que reconecta o público com o que foi inovação há um século atrás. Com performances musicais ao vivo, as exibições acontecem a partir desta quinta-feira (26), quando o clássico do cinema japonês Uma página de loucura (dir. Kinugasa Teinosuke) será apresentado às 18h30min e às 20h30min, sendo interpretado pelo guitarrista e compositor experimental Carlos Ferreira e a performer e artista multimeios Viridiana. Os ingressos para esta data custam R$ 29,42 (meia-entrada) e R$ 58,83 (inteira) e estão à venda pela plataforma Sympla.