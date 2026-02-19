Dirigido pelo filho, Daniel Day-Lewis volta da aposentadoria no drama 'Anêmona'

O longa Anêmona marca a estreia de Ronan Day-Lewis como diretor e o retorno aos cinemas do ator Daniel Day-Lewis, pai de Ronan e vencedor de três Oscars. O filme apresenta uma história enigmática, atravessada por violência e dura religiosidade, que manteve os irmãos Ray (Daniel Day-Lewis) e Jem Stoker (Sean Bean) afastados por vinte anos. Nesse período, cada um buscou redenção à sua maneira: Ray vive em um exílio autoimposto, enquanto Jem se refugiou em sua fé devota e em sua dedicação à parceira Nessa (Samantha Morton) e ao filho Brian (Samuel Bottomley). Uma crise familiar força Jem a procurar Ray e pedir que ele revisite alguns dos momentos mais angustiantes de sua vida. Na cabana primitiva em que Ray vive, escondida nas profundezas das florestas do norte da Inglaterra, os irmãos enfrentam os fantasmas do passado, ressentimentos profundos, rancores quase esquecidos e tragédias não contadas.