Zé Caradípia celebra 70 anos com lançamento de single 'E Era Inverno'

O músico e compositor Zé Caradípia estará celebrando seus 70 anos de vida com o lançamento de uma nova música, nesta quinta-feira (19). Além de celebrar a trajetória sólida de Caradípia na música brasileira, E Era Inverno, novo single do artista, também marca os 8 anos que Elisa, sua filha, está morando em São Paulo - de forma que esses afetos, distâncias e amadurecimentos atravessam naturalmente essa nova composição. A faixa está disponível para pre-Save e poderá ser ouvida completa, a partir do dia do lançamento, em https://tratore.ffm.to/erainverno.Escrita por Zé Caradípia, a música tem letra de Adriana Bandeira e arranjos de Marcelo Carvalho - que também é responsável pelo sax, bateria e baixo da gravação final. Zé Caradípia construiu uma trajetória sólida e reconhecida na música brasileira como compositor, cantor e instrumentista, com uma obra marcada pela profundidade poética, diversidade estética e forte vínculo com a cultura popular do Rio Grande do Sul. Sua canção mais conhecida, Asa Morena, ganhou projeção nacional na interpretação de Zizi Possi.