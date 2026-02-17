Claudio Heinz expande sonoridade dos Replicantes em novo single solo

Guitarrista e fundador do lendário grupo gaúcho de punk rock Os Replicantes, Claudio Heinz lançou em fevereiro seu quarto single solo, Longe Pacas, pelo selo Marquise 51. Gravada originalmente em 2004 pelos Replicantes, a faixa ganhou nova versão, com uma interpretação ligada diretamente ao sentimento e à ideia original do autor. A canção conta a história de um músico que toca nos bares de Tramandaí, mas precisa viajar muito para ver a namorada, que mora longe de seu trabalho. A gravação conta com Claudio Heinz (voz e guitarra), Helio Cordeiro (bateria e vocais) e Lucas Hanke (baixo e produção). Longe Pacas foi gravada e finalizada entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026 por Lucas Hanke no estúdio Marquise 51. A faixa pode ser acessada em plataformas de streaming como Spotify e YouTube.