Anac oficia Portela e Liga das Escolas de Samba do Rio após voo de drone em desfile na Sapucaí

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) oficiou a Portela e a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) após a escola utilizar um drone em sua apresentação na Marquês de Sapucaí. Um integrante da comissão de frente da escola sobrevoou a avenida a bordo de um drone gigante na primeira noite de desfiles do Grupo Especial. A apresentação ocorreu no início do desfile e surpreendeu o público na SapucaíEm nota, a Anac informou que é proibido transportar pessoas, animais e artigos perigosos usando drones. Segundo a agência, a norma RBAC-E nº 94 define, além da proibição do transporte de pessoas, que o operador de drones precisa respeitar uma distância mínima de 30 metros horizontais e o piloto não pode, em hipótese alguma, colocar vidas em risco.