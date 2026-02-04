Estado lança agenda cultural para celebrar os 400 anos das Missões Jesuíticas

Na manhã desta quarta-feira (4), a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) lançou oficialmente a programação dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis. O calendário celebra o marco da chegada do padre Roque Gonzales ao Rio Grande do Sul, em 3 de maio de 1626, com uma agenda que supera 80 eventos focados em arte, música e história. Durante o ato, realizado na Casa de Cultura Mario Quintana, o secretário Eduardo Loureiro detalhou como os investimentos públicos buscam conectar o resgate da memória missioneira ao desenvolvimento econômico."Conseguimos montar uma programação robusta para envolver toda a sociedade gaúcha e chamar a atenção do País para esta riqueza cultural", afirmou Loureiro. O planejamento é fruto de uma comissão de 53 membros, que incluiu institutos históricos e lideranças indígenas. De acordo com o secretário, o objetivo é transformar o reconhecimento do legado em benefícios práticos: "A ideia é valorizar a história e promover desenvolvimento, gerando emprego e renda a partir de uma trajetória única no mundo". Loureiro também ressaltou que a participação das comunidades foi ativa na construção da agenda. "As aldeias tiveram voz e nos trouxeram contribuições. Queremos dar visibilidade ao artesanato, ao coral e ao audiovisual indígenas para impactar o bem-estar e a qualidade de vida deles", pontuou.