Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 03 de Fevereiro de 2026 às 15:25

Único Ocidente Acústico do mês traz show com Quarto Sensorial, Elephant Run e Pata de Elefante

Apresentações ocorrem nesta quinta (5), às 21h

Apresentações ocorrem nesta quinta (5), às 21h

Juarez Godoy/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
Nesta quinta-feira (5), às 21h, ocorre a única edição do Ocidente Acústico de fevereiro. Após, o bar entra em férias coletivas. Para marcar a única edição do mês, o projeto traz três bandas de renome no universo do rock instrumental ao Ocidente (Osvaldo Aranha, 960). Quarto Sensorial, Elephant Run e Pata de Elefante abrilhantam a noite com um show que mistura música instrumental com "tempestade tropical nórdica". A banda Quarto Sensorial (Carlos Ferreira na guitarra, Bruno Vargas no baixo, Martin Estevez na bateria) se mantém fiel à ideia de funcionar como um "laboratório sonoro". Apesar das evidentes características de postrock e free jazz, o power trio instrumental de Porto Alegre extrapola as noções de gênero e não demonstra qualquer necessidade de enquadrar seu trabalho em determinado nicho. 

Notícias relacionadas