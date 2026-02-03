Único Ocidente Acústico do mês traz show com Quarto Sensorial, Elephant Run e Pata de Elefante

Nesta quinta-feira (5), às 21h, ocorre a única edição do Ocidente Acústico de fevereiro. Após, o bar entra em férias coletivas. Para marcar a única edição do mês, o projeto traz três bandas de renome no universo do rock instrumental ao Ocidente (Osvaldo Aranha, 960). Quarto Sensorial, Elephant Run e Pata de Elefante abrilhantam a noite com um show que mistura música instrumental com "tempestade tropical nórdica". A banda Quarto Sensorial (Carlos Ferreira na guitarra, Bruno Vargas no baixo, Martin Estevez na bateria) se mantém fiel à ideia de funcionar como um "laboratório sonoro". Apesar das evidentes características de postrock e free jazz, o power trio instrumental de Porto Alegre extrapola as noções de gênero e não demonstra qualquer necessidade de enquadrar seu trabalho em determinado nicho.
