Morre Sal Buscema, lendário ilustrador de quadrinhos da Marvel, aos 89 anos

Nome lendário no universo das histórias em quadrinhos, em especial pelo seu trabalho com personagens da Marvel, o desenhista Sal Buscema morreu no último sábado (24), poucos dias antes de completar 90 anos de idade. A confirmação foi publicada em suas redes sociais na segunda-feira (26), data em que faria aniversário. "Sal sempre se sentiu honrado por todos os fãs e pelo carinho demonstrado a ele ao longo dos anos. Nossa família pede, por favor, que respeitem nosso período de luto", diz o texto. A causa da morte não foi divulgada.Buscema nasceu em 1936, em Nova York (EUA), e começou nos quadrinhos no início dos anos 1950, atuando como inker (responsável pela arte-final sobre os desenhos a lápis do ilustrador principal) na editora Dell Comics. Ele também teve passagem pela DC, mas ganhou fama ao ilustrar revistas da Marvel, a partir do fim dos anos 1960. Fez sucesso desenhando personagens como Os Vingadores, X-Men, Thor, Hulk e Capitão América. Depois de um tempo afastado, retornou à editora e assinou alguns de seus trabalhos mais festejados: a revista O Espetacular Homem-Aranha (ao lado do igualmente lendário escritor J.M. DeMatteis) e o robô espacial Rom.