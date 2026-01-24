Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaCarnaval

Publicada em 24 de Janeiro de 2026 às 10:43

Bloco da Laje atrai multidão em dia ensolarado em Porto Alegre

Saída do trio elétrico do Bloco da Laje saiu por volta das 9h no Parque Marinha do Brasil

Saída do trio elétrico do Bloco da Laje saiu por volta das 9h no Parque Marinha do Brasil

DANI BARCELLOS/ESPECIAL
Compartilhe:
Cássio Fonseca
Cássio Fonseca
O Carnaval de Porto Alegre em 2026 pulsa a todo vapor neste sábado (24) pela manhã com o Bloco da Laje. O dia ensolarado, ainda que com o calor um pouco acima do ideal, tirou os foliões de casa para o Parque Marinha do Brasil, onde o trio elétrico saiu depois das 9h da esquina da avenida Padre Cacique com a rua Nestor Ludwig. Com todos em vermelho, azul e amarelo, as cores do bloco, e o sorriso no rosto, o sucesso da 13ª edição do evento se consolidou já na largada. Para um dos fundadores da festa, Diego Machado, que hoje está no trio elétrico cantando a plenos pulmões, o sentimento e o semblante são de euforia pela muvuca que se juntou em frente ao Ginásio Gigantinho e o Marinha. “Estou no carnaval desde a minha infância. O Bloco da Laje é um carnaval de resistência, de ocupação do espaço público, de alegria. É também da troca, da diversidade. Com certeza vai ser um dia maravilhoso na vida de todas as pessoas que estão aqui”, relata.

Notícias relacionadas