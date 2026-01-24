Bloco da Laje atrai multidão em dia ensolarado em Porto Alegre

O Carnaval de Porto Alegre em 2026 pulsa a todo vapor neste sábado (24) pela manhã com o Bloco da Laje. O dia ensolarado, ainda que com o calor um pouco acima do ideal, tirou os foliões de casa para o Parque Marinha do Brasil, onde o trio elétrico saiu depois das 9h da esquina da avenida Padre Cacique com a rua Nestor Ludwig. Com todos em vermelho, azul e amarelo, as cores do bloco, e o sorriso no rosto, o sucesso da 13ª edição do evento se consolidou já na largada. Para um dos fundadores da festa, Diego Machado, que hoje está no trio elétrico cantando a plenos pulmões, o sentimento e o semblante são de euforia pela muvuca que se juntou em frente ao Ginásio Gigantinho e o Marinha. “Estou no carnaval desde a minha infância. O Bloco da Laje é um carnaval de resistência, de ocupação do espaço público, de alegria. É também da troca, da diversidade. Com certeza vai ser um dia maravilhoso na vida de todas as pessoas que estão aqui”, relata.
