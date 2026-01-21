Grace Gianoukas vive Dercy Gonçalves em espetáculo do Porto Verão Alegre

Integrando a programação do 27º Porto Verão Alegre (PVA), a comédia dramática Nasci para ser Dercy é a atração do Teatro Simões Lopes Neto (rua Riachuelo, 1.089) do Multipalco Eva Sopher, neste final de semana. Trazendo ao Festival uma investigação profunda sobre uma das figuras mais emblemáticas da cultura brasileira, o espetáculo escrito e dirigido por Kiko Rieser – vencedor do Prêmio Bibi Ferreira 2023 na categoria Melhor Dramaturgia Original em Peça de Teatro por este trabalho –é estrelado por Grace Gianoukas e presta uma homenagem à icônica humorista Dercy Gonçalves (1907–2008). A peça terá sessões às 17h30min e às 20h deste sábado (24), e às 18h de domingo (25). Os ingressos custam entre R$ 25,00 e R$ 120,00 e estão à venda pelo site oficial do PVA.