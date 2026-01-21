Porto Alegre,

Publicada em 21 de Janeiro de 2026 às 17:15

Grace Gianoukas vive Dercy Gonçalves em espetáculo do Porto Verão Alegre

Grace Gianoukas assume o papel de Dercy Gonçalves em Nasci para ser Dercy, peça que aprofunda o olhar sobre ícone da cultura brasileira

Heloisa Bortz/Divulgação/JC
Adriana Lampert
Integrando a programação do 27º Porto Verão Alegre (PVA), a comédia dramática Nasci para ser Dercy é a atração do Teatro Simões Lopes Neto (rua Riachuelo, 1.089) do Multipalco Eva Sopher, neste final de semana. Trazendo ao Festival uma investigação profunda sobre uma das figuras mais emblemáticas da cultura brasileira, o espetáculo escrito e dirigido por Kiko Rieser – vencedor do Prêmio Bibi Ferreira 2023 na categoria Melhor Dramaturgia Original em Peça de Teatro por este trabalho –é estrelado por Grace Gianoukas e presta uma homenagem à icônica humorista Dercy Gonçalves (1907–2008). A peça terá sessões às 17h30min e às 20h deste sábado (24), e às 18h de domingo (25). Os ingressos custam entre R$ 25,00 e R$ 120,00 e estão à venda pelo site oficial do PVA.

