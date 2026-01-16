Galeria Duque propõe verão com arte em Porto Alegre

Quem estiver em Porto Alegre nesta temporada de verão pode garantir uma programação com arte no Centro Histórico. A Galeria Duque (Duque de Caxias, 649), que tem um dos acervos mais completos do Estado, está com três exposições simultâneas. Em Arte e Imaginação, mostra com curadoria de Daisy Viola, é possível conferir obras de grandes nomes da arte como Di Cavalcanti, Burle Marx, Vicente do Rego Monteiro, Djanira, Goeldi e Vergara. O espaço também recebe as exposições Retrospectiva com a arte abstrata de Berenice Unikowsky, e os Chapéus de Vidro, de Carmen Seibert. A programação fica na galeria até o dia 28 de fevereiro, com visitação de segunda a sexta, das 10h às 18h, e sábados, das 10h às 17h, com entrada franca. Para agendar grupos, entre em contato pelo telefone (51) 3228-6900.