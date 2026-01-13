Morre Maria Helena Montier, cantora de samba e diva do Carnaval gaúcho, aos 80 anos

Morreu nesta terça-feira (13) a cantora Maria Helena Montier, figura destacada na cultura carnavalesca e uma das mais respeitadas intérpretes de samba do Rio Grande do Sul. A morte da artista de 80 anos foi confirmada pelo perfil da escola Imperadores do Samba, com a qual Maria Helena tinha forte conexão. A causa da morte não foi informada."Maria Helena é a voz que nos uniu. A responsável por eternizar nosso 'Convite ao Povo', samba do mestre Wilson Ney. A música que nos define, cura, reúne e conecta, com os que estão aqui e os que continuarão presentes, em memória. Maria Helena, tu sempre terás um lugar na nossa escola", afirmou a instituição em suas redes sociais. Maria Helena Montier somou mais de 60 anos de intensa contribuição ao samba e à cultura popular do Estado e do Brasil. Sua carreira começou a ganhar destaque no rádio, a partir do programa de auditório Clube do Guri, comandado pelo apresentador Ary Rêgo na Rádio Farroupilha. Foi atração na noite de Porto Alegre durante décadas, em especial no auge dos clubes ligados à comunidade negra do Estado. Atuou tanto como artista solo quanto com conjuntos como Fantástico Samba Show e Satirisamba, e lançou discos como Maria Helena (1987), hoje considerado um clássico do samba gaúcho e brasileiro, e Pra Quem Vier (2018). Durante décadas, a sambista foi presença constante na Imperadores do Samba, emprestando sua voz a enredos que fizeram a história da folia porto-alegrense. Ela também se destacou como carnavalesca em agremiações como Realeza e as tribos Bororós e Os Comanches.