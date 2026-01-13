Criado em meio à enchente, álbum 'Yakecan' é um universo sonoro em colapso

É comum que se busque e vivencie a música como uma forma de conciliação – seja refletindo nela euforias e satisfações, seja buscando acalmar inquietudes com uma melodia familiar. Nesse sentido, o que há de mais notável em Yakecan, segundo álbum do artista gaúcho Viégas e recentemente distribuído nas plataformas de streaming, é a negação completa desse paradigma: nas onze faixas, o que conta é o sentimento de insegurança – uma profunda falta de familiaridade com o que se ouve, como se a própria experiência da audição estivesse permanentemente inconclusa. Propondo uma musicalidade atravessada por heranças afro-diaspóricas, indígenas e ibéricas, e com o processo de composição atravessado pela tragédia das enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, Yakecan é puro tensionamento – uma audição que pode parecer pouco convidativa à princípio, mas que logo se torna difícil de abandonar, como um náufrago que não quer sair do bote porque não sabe o quão distante se está da praia.