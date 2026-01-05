Oficinas das Batucas se iniciam nesta terça com percussão, vocal, pandeiro, dança e violão

As aguardadas oficinas de janeiro das Batucas estão garantidas em 2026. Serão quatro aulas de cada modalidade ao longo do mês de janeiro, sempre destinadas a mulheres de qualquer idade, com ou sem experiência anterior. As oficinas são para iniciantes e, muito além de ensinar os ofícios propostos, valem para socializar e compartilhar vivências em grupo. Não é necessário levar instrumento. As aulas têm uma hora de duração, somando 4h/aula de cada modalidade ao longo do mês. No corpo de professoras estão Biba Meira (percussão), Julia Pianta (percussão e pandeiro), Vini Silva (percussão), Raquel Pianta (vocal e violão), Madalena Rasslan (vocal) e Luiza Alves (dança). O valor para cada oficina é de R$ 220,00, e todas as turmas possuem uma cota de bolsas gratuitas, destinadas a mulheres pretas e indígenas. As aulas ocorrem no estúdio das Batucas (Protásio Alves, 624).