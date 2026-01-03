TV Brasil estreia produções nacionais independentes para a criançada nas férias escolares

Para animar a garotada no período de férias escolares, a TV Brasil lança cinco novos conteúdos nacionais infantis nesta segunda-feira (5). A emissora pública estreia as atrações independentes Criança de Raiz, Heroínas Negras Brasileiras, Histórias atrás da Porta, Iuri & Udi e Massinhas. Os seriados inéditos na televisão têm primeira janela na telinha durante a TV Brasil Animada, faixa de programação que tem conteúdo dedicado aos jovens. A sessão entra no ar de segunda a sábado, das 7h às 12h30min. Outra novidade do canal é a volta do desenho de sucesso Os Chocolix. O desenho Massinhas vai ao ar às 7h55min, enquanto Os Chocolix às 8h20min. As aventuras de Histórias atrás da Porta têm destaque às 9h30min. Já a série documental Criança de Raiz começa às 10h10min. Em sequência, às 12h10min e às 12h20min, respectivamente, a TV Brasil leva ao ar Iuri & Udi e Heroínas Negras Brasileiras. A faixa temática da emissora tem recursos de acessibilidade como audiodescrição, legenda oculta, interpretação em Libras e dublagem, além da ausência de publicidade entre as atrações.
