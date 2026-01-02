Áries: Uma fase para adquirir grande confiança pessoal, resolvendo problemas que estavam lhe afligindo. É tempo de crescer como pessoa, por enfrentar bem as adversidades.Touro: É tempo de assumir de vez, diria que de encarnar realmente, os projetos e sonhos de vida que estão se constituindo. Boas esperanças alumiam vivamente seus horizontes.Gêmeos: Uma nova liberdade precisa ser explorada por você, quanto a assumir responsabilidades na profissão e na vida pessoal. Assuma-as de acordo com sua vontade, com sua paixão.Câncer: Ideias estão borbulhando e fundamentam os novos projetos e relações que estão a nascer. É preferível escolher, entre as ideias, aquelas que melhor se adaptam à realidade.Leão: Momento excepcional para se valer das condições de vida para melhorar a relação a dois. Faça do seu modo de viver um ambiente propício para os momentos de intimidade.Virgem: Abra-se às relações humanas, pois estas são capazes de um impulso excepcional para seu desenvolvimento. Não cabe mais tentar tudo sozinho e adiante dos outros.Libra: Um bom local de trabalho impulsiona as atividades profissionais que você mais necessita e anseia. Assuma de vez os trabalhos que veio preparando nos últimos anos.Escorpião: Você se aproxima de pessoas que lhe são muito queridas. Um novo romance ou amor pode começar nestes tempos. Como, aliás, está prometido já há algum tempo, não é?Sagitário: Uma fase positiva para trabalhar em prol do conforto e do bem estar doméstico e material. Utilize os melhores recursos para melhorar e tornar adequada a você sua moradia.Capricórnio: Mantenha abertos os canais de comunicação com as pessoas que fazem parte de seus interesses. Momento fecundo para ingressar em novos ambientes, negócios e relações.Aquário: Momento de fazer seu patrimônio crescer, por meio de negociações, ajustes e pequenas mudanças. Suplantar adversidades irá gerar uma liberação das forças produtivas.Peixes: Sua personalidade e imagem tendem a se desenvolver de modo excepcional neste momento. Aproveite para mostrar ao mundo seus melhores talentos e potenciais.