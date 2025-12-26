Fundadora do Grupo Galpão, Teuda Bara morre aos 84 anos

O teatro brasileiro perdeu, nesta quinta-feira (25), uma de suas maiores referências: Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão ao lado de Eduardo Moreira, Wanda Fernandes e Reinaldo Santana. A atriz faleceu aos 84 anos, em decorrência de complicações médicas após ser internada (no último dia 14) no Hospital Madre Teresa, na capital mineira, depois de cair em casa a fraturar a perna. A morte foi provocada por uma septicemia com falência múltipla dos órgãos.Filha de um major dos bombeiros e trombonista, Teuda iniciou sua trajetória nas artes sem formação teatral acadêmica. Durante o curso de Ciências Sociais na UFMG, em Belo Horizonte (sua cidade natal), envolveu-se com o teatro-jornal da Faculdade, mas abandonou a Universidade na década de 1960 para aderir ao movimento hippie. Sua formação prática consolidou-se em experiências diversas: fundou o grupo Fulias Bananas com o diretor Eid Ribeiro e, em uma fase determinante para sua carreira, mudou-se para São Paulo, onde atuou ao lado de José Celso Martinez Corrêa. De volta a Belo Horizonte, em 1982, participou da oficina de diretores alemães que originou o Grupo Galpão. Além de sua longa história no grupo mineiro, Teuda brilhou internacionalmente no Cirque du Soleil e marcou presença no cinema em obras como O menino maluquinho (dir. Helvécio Ratton) e O palhaço (dir. Selton Mello).Reconhecida pelo Ministério da Cultura como figura decisiva para as artes cênicas, Teuda Magalhães Fernandes (nome de batismo) foi peça central na trajetória do Grupo Galpão, que – desde sua fundação – já alcançou mais de 2 milhões de espectadores em 19 países. O velório da artista que uniu rigor técnico a uma imensa capacidade de comunicação popular está sendo realizado nesta sexta-feira (26), no Palácio das Artes, em Belo Horizonte.