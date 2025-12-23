Porto Verão Alegre terá palco musical dedicado à brasilidade, com shows de Chico Brown, Thedy Corrêa, Paola Kirst e Kiai

Pela primeira vez, o Porto Verão Alegre terá um palco dedicado à brasilidade. Durante a 27ª edição do festival, o Grezz (Almirante Barroso, 328) se transformará no Palco Petrobras, espaço que receberá importantes nomes da música brasileira para shows nas quintas-feiras do mês de janeiro, sempre às 21h. Serão três apresentações para o público aproveitar, com artistas que representam a identidade cultural do nosso país e que fundem diversos ritmos e estilos. Entre eles estão Chico Brown, filho de Carlinhos Brown e Helena Buarque, e neto de Chico Buarque; além de uma apresentação intimista de Thedy Corrêa, e a fusão de Paola Kirst com o Kiai Grupo.