Destaque da MPB, projeto Dominguinho chega a Porto Alegre com show no Araújo Vianna

Uma das grandes surpresas musicais de 2025 ganhou uma turnê e desembarca em Porto Alegre pela primeira vez. Reunindo João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, o projeto Dominguinho estará no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), nesta quinta (18) e sexta-feira (19), às 21h, com um espetáculo repleto de afeto e de brasilidade, que passeia pelos sucessos desses três artistas e ainda traz algumas surpresas. Restam apenas ingressos de pista lateral em pé para quinta-feira (18). Vencedor em diversas categorias do Grammy Latino e do Prêmio Multishow, Dominguinho é um encontro vibrante entre a tradição e a renovação. João e Jota.pê, fenômenos da nova geração, se juntam ao sanfoneiro Mestrinho – parceiro de Gilberto Gil e Elba Ramalho – em uma apresentação que evidencia a alma e a pluralidade da música brasileira. Lembrei de Nós, Beija Flor, Mete um Block Nele/Ela Tem, Arriadin por Tu e Flor de Flamboyant são os destaques do setlist. Com a proposta de propor um "abraço sonoro" ao público, o projeto é guiado por versões repaginadas, construídas a partir de arranjos acústicos e delicados. A direção musical de Dominguinho é do trio em parceria com Daniel Mendes e a estética visual da turnê leva a assinatura de Chico Kertész, com o objetivo de transmitir a beleza do simples. Ingressos a partir de R$ 160,00 via Sympla.