Unindo pagode e sertanejo, Alexandre Pires traz a Porto Alegre show 'Pagonejo Bão'

Uma das vozes mais queridas da música brasileira contemporânea, Alexandre Pires retorna a Porto Alegre para apresentar seu novo projeto Pagonejo Bão nesta quarta-feira (17), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). No espetáculo, Alexandre surpreende mais uma vez ao misturar pagode com sertanejo, prometendo levantar o público com o resultado. Ingressos entre R$ 150,00 e R$ 1.200,00, no Sympla. Misturando os dois ritmos mais populares do país, Pagonejo Bão tem conquistado o público por onde passa. O repertório, cuidadosamente selecionado, reúne grandes sucessos da trajetória de Alexandre, desde os tempos de Só Pra Contrariar até a carreira solo, além de clássicos do sertanejo. No setlist, o público pode esperar homenagens a Chitãozinho & Xororó, Leandro & Leonardo, Matogrosso & Mathias, Zezé Di Camargo & Luciano, Gusttavo Lima e outros ícones do gênero. O show também traz faixas inéditas, como De Ex Pra Ex (com Lauana Prado), Eu Esqueço (com Ana Castela) e a atual música de trabalho, Botecoterapia (com Léo Santana).
