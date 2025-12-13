Paseo Zona Sul celebra 15 anos com programação de Natal especial

O Paseo Zona Sul está celebrando 15 anos de história, com uma série de atividades, que inclui a clássica programação de Natal do empreendimento. As festividades iniciaram nesta quinta-feira (11), com uma Oficina de Natal para crianças, seguidas do aclamado Show de Neve, na tarde deste sábado (13), mas a agenda de eventos futuros ainda reserva outras atrações.O espírito natalino será embalado por uma trilha sonora especial na próxima quinta-feira (18), quando, das 19h às 21h, a Banda Pop Top fará um Show Especial de Natal, com uma apresentação temática que promete animar o público. O ponto alto da agenda acontece no sábado (20), com o tradicional Cortejo de Natal. Este evento, que já é um clássico muito esperado, tomará conta do Paseo das 16h às 19h, levando o Papai Noel, Duendes e uma banda em um desfile que deve marcar o clima festivo na Zona Sul.Para encerrar o ano, o mall também preparou uma celebração Pré-Réveillon no sábado (27), a partir das 16h. Nesta data, além de brinquedos infláveis para a diversão das crianças, a atração principal ocorre às 17h, com o Show com Maik Salgado.