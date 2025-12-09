Escultura, som e tecnologia se fundem em exposição de Angel Borgese Gomes na CCMQ

Antes de chegar à Sala Radamés Gnattali, na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), a exposição Interfaces Mutantes já existia como uma inquietação para a artista Angel Borgese Gomes. A vontade era unir suas duas formações: música e artes visuais. Violoncelo, flauta, piano e violino fizeram parte da sua trajetória antes da universidade, e foi justamente dessa vivência que nasceram as esculturas moldadas por ela. Em seu processo, instrumentos reconhecíveis são multiplicados, distorcidos e convertidos em novas formas. Uma flauta replicada dezenas de vezes se transforma em algo próximo a um organismo microscópico, um vírus; um piano ganha duas faces; o tradicional “F” do violino deixa de ser um furo e vira volume. São objetos familiares que ressurgem híbridos.