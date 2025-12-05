Mostra celebra as seis décadas de dança e inquietação de Eva Schul,

Figura fundamental da Dança Contemporânea no Brasil, Eva Schul celebra 60 anos de atividades como bailarina, coreógrafa, diretora e professora de Dança com a mostra A cada passo: a dança de Eva Schul. Ao todo, serão apresentados três espetáculos de repertório da artista no Teatro Oficina Olga Reverbel (Rua Riachuelo, 1.089): Acuados (2016), com sessão nesta terça-feira (9); De um a cinco (2001), com apresentação na quarta (10), e Persona (2021), que encerra as comemorações no dia 19 de dezembro (sexta-feira). Todos os espetáculos acontecem às 19h e têm entrada franca, mediante retirada de ingressos no site do Theatro São Pedro. Ao mesmo tempo em que descreve o evento de celebração como "muito especial", Eva pondera que as obras escolhidas demonstram que questões sociais urgentes, como a violência contra a mulher e as "relações líquidas" (em referência ao conceito do sociólogo Zygmunt Bauman) persistem nos dias atuais e "se agudizam cada vez mais" no País. "É muito triste ver que nada mudou, muito pelo contrário: cada vez estamos pior na questão das relações líquidas", aponta a artista, se referindo à temática da montagem De um a cinco e frisando que este é um assunto real, mas ainda visto como tabu. "Também é uma tristeza pensar sobre a atualidade de Acuados, pois vivemos um momento onde a questão dos feminicídios, do movimento Red Pill e da violência contra mulher só piora no Brasil" lamenta Eva, lembrando que a "coreografia-denúncia" estreou em 2016, para celebrar os 25 anos de sua Ânima Cia de Dança e, em paralelo, homenagear os dez anos da Lei Maria da Penha.