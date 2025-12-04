Estrelado por Luiza Mariani, Cyclone é uma das estreias nos cinemas da Capital

Porto Alegre,

Estrelado por Luiza Mariani, Cyclone é estreia nos cinemas da Capital

Depois de viajar por diferentes festivais de cinema, incluindo o Festival do Rio e a Mostra de São Paulo, Cyclone, de Flavia Castro, chega aos cinemas gaúchos neste final de semana. O longa é inspirado na história de Maria de Lourdes Castro Pontes, figura apelidada como Miss Cyclone pelos Modernistas, a partir de uma perspectiva contemporânea, feminina e feminista. Na trama, Luiza Mariani é Daise, uma operária que divide seu tempo entre o trabalho em uma gráfica, onde garante seu sustento, e sua paixão pela dramaturgia. Quando ganha uma bolsa para estudar teatro em Paris, logo descobre que o maior obstáculo para realizar seus sonhos é ter nascido em um mundo onde as mulheres sequer são donas do próprio corpo. Cyclone é um projeto pessoal de Mariani, que interpretou a protagonista no teatro e há 20 anos trabalha para levá-lo para as telonas.

